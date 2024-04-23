Σε μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται αυτή την ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με δυνάμεις από Κρέστενα, Πύργο και Αρχαία Ολυμπία, για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Σχίνοι Ζαχάρως, κοντά σε κατοικημένη περιοχή σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει καλάμια σε δασική έκταση.

Στο σημείο έσπευσαν 57 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ενώ υπάρχει συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

