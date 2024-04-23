Λογαριασμός
Νέο θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε φανάρι

Με αίμα βάφτηκε γι’ ακόμη μία φορά η άσφαλτος, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του στο τιμόνι, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Ο 62χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, γι’ άγνωστη αιτία και προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: GRTIMES

TAGS: Θεσσαλονίκη τροχαίο
