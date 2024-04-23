Ταχύπλοο σκάφος, από το οποίο αποβιβάζονταν μετανάστες στην παραλία «ΠΛΑΚΑ» στον Άγιο Αντώνιο της Τήλου, εντόπισε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες το Λιμενικό.
Πρόκειται για 30 ανθρώπους, 22 άνδρες, 5 γυναίκες και 3 ανήλικα που τους μετέφεραν στο Λιμενικό Σταθμό της Τήλου.
Από τη Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος.
Πηγή: skai.gr
