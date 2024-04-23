Λογαριασμός
Τήλος: Εντοπίστηκαν 30 μετανάστες να αποβιβάζονται από σκάφος σε παραλία - Ανάμεσά τους τρία ανήλικα

Πρόκειται για 22 άνδρες, 5 γυναίκες και 3 ανήλικα που τους μετέφεραν στο Λιμενικό Σταθμό της Τήλου

Λιμενικό

Ταχύπλοο σκάφος, από το οποίο αποβιβάζονταν μετανάστες στην παραλία «ΠΛΑΚΑ» στον Άγιο Αντώνιο της Τήλου, εντόπισε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες το Λιμενικό. 

Πρόκειται για 30 ανθρώπους, 22 άνδρες, 5 γυναίκες και 3 ανήλικα που τους μετέφεραν στο Λιμενικό Σταθμό της Τήλου.

Από τη Λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος.

Πηγή: skai.gr

