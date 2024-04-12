Τραυματίστηκε μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στη Λεωφόρο Υμηττού

Την τελευταία του πνοή άφησε 53χρονος μοτοσικλετιστής ο οποίος τραυματίστηκε τα ξημερώματα σε τροχαίο στη Λεωφόρο Υμηττού 267.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Υμηττού με κατεύθυνση προς Νέο Κόσμο, όταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο ο οποίος λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.