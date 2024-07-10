Τσακλόγλου: Πάνω από 180.000 οι συνταξιούχοι που εργάζονται

Περισσότεροι από 180.000 είναι οι συνταξιούχοι που εργάζονται, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σε συνέντευξή του σε εκπομπή στο One Channel.

Ο κ. Τσακλόγλου αναφέρθηκε στο μέτρο που δίνει τη δυνατότητα σε όσους συνταξιούχους επιθυμούν να εργαστούν με παρακράτηση ενός πόρου, ύψους 10%, επί του μισθού υπέρ ΕΦΚΑ, όταν, στο παρελθόν, η αντίστοιχη κράτηση ήταν της τάξης του 30% της σύνταξης, τονίζοντας ότι η επιτυχία του συγκεκριμένου μέτρου ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας. «Η εκτίμησή μας ήταν ότι θα φτάναμε περίπου σε δύο χρόνια από τώρα να απασχολούνται σχεδόν 100.000 συνταξιούχοι. Ήδη, μέσα στους πρώτους μήνες της τρέχουσας χρονιάς, έχουν δηλώσει ότι εργάζονται πάνω από 180.000 συνταξιούχοι» υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Σχετικά με την έκτακτη βάρδια εργασίας, ο κ. Τσακλόγλου ξεκαθάρισε ότι αυτό το μέτρο αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, εξαιρώντας εστίαση και τουρισμό, αποκλειστικά για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί επί μονίμου βάσεως. Επίσης, σημείωσε ότι, κατά την έκτακτη βάρδια, ο εργαζόμενος αμείβεται με προσαύξηση 40% επί του ημερομισθίου, ενώ, αν η βάρδια αυτή συμπίπτει με Κυριακή ή ημέρα αργίας, η προσαύξηση φτάνει το 115%.

Για την εξέλιξη των μισθών στη χώρα μας, ο υφυπουργός Εργασίας μίλησε για την αύξηση του κατώτατου μισθού, όπου η σωρευτική ποσοστιαία αύξηση από το 2019 μέχρι σήμερα είναι σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Όπως είπε, «στην παρούσα φάση, βρισκόμαστε σε διαδικασία κατασκευής ενός αξιόπιστου δείκτη μισθών. Όμως, από όλους τους υπόλοιπους συναφείς δείκτες, που έχουμε στη διάθεσή μας, φαίνεται ότι μπορεί η αύξησή τους να μην ήταν τόσο μεγάλη όσο αυτή του κατώτατου μισθού, αλλά και αυτοί καταγράφουν αξιόλογη αύξηση κατά το αντίστοιχο διάστημα».

Αναφορικά με την ανεργία, ο κ. Τσακλόγλου σχολίασε ότι σε χώρες, όπου υπάρχει υψηλή ανεργία, όταν η οικονομία αρχίζει να παίρνει μπρος, εκείνο το οποίο μειώνεται πρώτα είναι το ποσοστό ανεργίας, ενώ οι μισθοί δεν μεταβάλλονται ουσιωδώς. «Δηλαδή, οι εργοδότες μπορούν να βρουν με τον επικρατούντα μισθό πολλούς εργάτες στην αγορά εργασίας. Σε δεύτερη φάση, όταν εμφανίζονται στενότητες στην αγορά εργασίας, αρχίζουν να αυξάνονται και οι μισθοί. Αυτό παρατηρούμε σήμερα στη χώρα μας. Βλέπουμε σε πολλούς κλάδους να δίνονται αυξημένοι μισθοί, για να μπορέσουν να προσελκύσουν εργαζομένους από άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας» εξήγησε ο υφυπουργός Εργασίας.

Όσον αφορά στον πληθωρισμό, ο κ. Τσακλόγλου παραδέχθηκε ότι αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, αλλά ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει αρκετά μέτρα, που, όπως δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, έχουν αρχίσει να επιβραδύνουν σημαντικά τον ρυθμό του πληθωρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.