Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε επαγγελματικό χώρο και συγκεκριμένα βιοτεχνία με ξύλινα κουφώματα στην περιοχή Αρχίλοχος στο νησί της Πάρου.
Ο χώρος εκκενώνεται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.52, ενώ δεν απειλεί κατοικίες.
Στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στην περιοχή Αρχίλοχος στο νησί της Πάρου. Επιχειρούν 13 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρους ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) 10 Ιουλίου 2024
