Φωτιά σε βιοτεχνία με ξύλινα κουφώματα στην Πάρο - Εκκενώθηκε το κτίριο

Στην περιοχή Αρχίλοχος - Έσπευσαν πάνω από 10 πυροσβέστες

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε επαγγελματικό χώρο και συγκεκριμένα βιοτεχνία με ξύλινα κουφώματα στην περιοχή Αρχίλοχος στο νησί της Πάρου.

Ο χώρος εκκενώνεται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.52, ενώ δεν απειλεί κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

