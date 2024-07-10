Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε επαγγελματικό χώρο και συγκεκριμένα βιοτεχνία με ξύλινα κουφώματα στην περιοχή Αρχίλοχος στο νησί της Πάρου.

Ο χώρος εκκενώνεται. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.52, ενώ δεν απειλεί κατοικίες.

Στο σημείο επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στην περιοχή Αρχίλοχος στο νησί της Πάρου. Επιχειρούν 13 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρους ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) 10 Ιουλίου 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.