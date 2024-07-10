Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο από τους οκτώ κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα για την υπόθεση του κυκλώματος εκβιαστών, ενώ άλλοι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η απολογία των κατηγορούμενων ήταν μαραθώνια, καθώς κλήθηκαν να καταθέσουν για δεκάδες περιπτώσεις καταστηματαρχών, τους οποίους εκβίαζαν και απόσπούσαν χρήματα.

Αύριο Πέμπτη θα συνεχιστούν οι απολογίες με τους υπόλοιπους έξι που φέρονται να εμπλέκονται στη σοβαρή αυτή υπόθεση. Ανάμεσά τους και η Νάνσυ, η οποία εμφανίζεται ως αρχηγός της οργάνωσης.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για διεύθυνση, συγκρότηση κι ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, εκβίαση με απειλή και βλάβη επιχείρησης από κοινού κατά επάγγελμα, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και ψευδή βεβαίωση.

Σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε, μετά έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων προς την οποία έγινε καταγγελία , οι υπάλληλοι φέρονται να είχαν αναπτύξει την παράνομη και πολυπλόκαμη δράση "προσφέροντας" έναντι αδρής αμοιβής υπηρεσίες αποφυγής καταλογισμού προστίμων κ.α, σε αρκετούς επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης Η εγκληματική ομάδα είχε αρχηγούς που συντόνιζαν τις ενέργειες των μελών, όριζαν το ύψος της κάθε "είσπραξης" και κατέγραφαν τα παράνομα χρήματα που αναγκάζονταν να πληρώνουν τα θύματα τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.