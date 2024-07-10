Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Καναλάκι Πρέβεζας

Πυρκαγιά σε φορτηγό στην Εγνατία οδό

Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η πυρκαγιά στο Καναλάκι Πρέβεζας η οποία είχε ξεσπάσει στις 14:30 . Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη, ενώ καθοριστικό ρόλο στην κατάσβεση της πυρκαγιάς είχαν τα εναέρια μέσα .

Πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φορτηγό στην Εγνατία οδό στην σήραγγα Παραμυθιάς στο ρεύμα προς τα Γιάννενα. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Παραμυθιά και την Ηγουμενίτσα .

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά
