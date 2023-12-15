Λογαριασμός
Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε δέντρο και μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών- Σώθηκε ο οδηγός

Ο 50χρονος οδηγός βγήκε από το διαλυμένο όχημα με ελαφρά τραύματα

τροχαίο στην Ποσειδώνος

Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου που καρφώθηκε σε δέντρο στις 5:30 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου στον Άγιο Κοσμά, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Ο 50χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχό του, εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο κράσπεδο, έκανε αναστροφή και καρφώθηκε σε δέντρο λίγα εκατοστά από τις γραμμές του Τραμ.

Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών ωστόσο ο ίδιος απεγκλωβίστηκε με ελαφρά τραύματα. Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

