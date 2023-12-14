Γιώργος Τόλιος: Πέθανε ο ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος «Τρύπες»

Πέθανε ο Γιώργος Τόλιος, ντράμερ του συγκροτήματος «Τρύπες».

Ήταν 58 ετών.

Ο Γιώργος Τόλιος εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1985 και υπήρξε μέλος του έως τη διάλυσή του.

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Συμμετείχε στις ηχογραφήσεις όλων των δίσκων του συγκροτήματος εκτός από τον πρώτο καθώς μπήκε στο γκρουπ, λίγο καιρό μετά το πρώτο άλμπουμ,παίρνοντας την θέση του Κώστα Φλωροσκούφη στα τύμπανα του συγκροτήματος.

Το γεγονός δημοσιεύτηκε στα social media από τον στενό κύκλο του μουσικού.

Οι «Τρύπες» σχηματίστηκαν το 1983 έχοντας ελληνικό στίχο και επιρροές από punk και εναλλακτικό ροκ.

Οι συχνές ζωντανές εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη, πρώτα, και, αργότερα, στην Αθήνα τους καθιέρωσαν ως δυναμική ανερχόμενη μπάντα με καλή σκηνική παρουσία και δημιούργησαν ένα πιστό κοινό. Το συγκρότημα απέκτησε πανελλήνια φήμη στη δεκαετία του 1990 με την κυκλοφορία του τρίτου δίσκου «Τρύπες στον Παράδεισο».

Η πορεία τους σταματά μετά την τελευταία δισκογραφική δουλειά που κυκλοφορεί το 1999 Μέσα στη Νύχτα των Άλλων. Οι «Τρύπες» διαλύθηκαν το 2001.

Πηγή: skai.gr

