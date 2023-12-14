Λογαριασμός
Συναγερμός στην Εύβοια: Επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένου

Στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένου στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού της Δ.Ε. Μεσσαπίων Ευβοίας.

Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

