Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένου στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού της Δ.Ε. Μεσσαπίων Ευβοίας.

Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

