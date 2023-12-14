Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένου στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού της Δ.Ε. Μεσσαπίων Ευβοίας.
Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό ηλικιωμένου στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού της Δ.Ε. Μεσσαπίων Ευβοίας. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 14, 2023
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.