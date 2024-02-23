Σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, έξω από την Αριδαία Πέλλας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το aridaia365.gr το οποίο επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, όχημα που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα συγκρούστηκε με αλλά δυο, με το ένα μάλιστα μετωπικά, με αποτέλεσμα τα δυο οχήματα να βρεθούν εκτός δρόμου και το ένα να κοπεί στα δυο, το τρίτο όχημα παρέμεινε στην πορεία του.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του οχήματος που κόπηκε στα δύο και ελαφρά οι άλλοι τρεις επιβαίνοντες του άλλου οχήματος που βρέθηκε εκτός δρόμου. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αριδαίας.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική.

