Οι αγρότες της Αιγιάλειας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους σύμφωνα με απόφαση της συνέλευσης του αγροτικού μπλόκου.

Τα μπλόκα θα παραμείνουν μέχρι και την Κυριακή, μέρα που έχουν προγραμματιστεί οι εκλογές στον Σύλλογο και από εκεί και πέρα θα κρίνει το νέο διοικητικό συμβούλιο.

Πριν από λίγο πραγματοποίησαν νέα μηχανοκίνητη πορεία από το σημείο του μπλόκου, στην παλαιά εθνική, στο ύψος του Σελινούντα, μέχρι το κέντρο του Αιγίου, κάτι που είχαν κάνει και πριν από μερικές ημέρες.

Δείτε βίντεο:

