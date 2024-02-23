Μόρρυλος: Η άγνωστη αλλά πολύ σημαντική αρχαία πόλη κοντά στο Κιλκίς

Μια «βόλτα» σε μία σχεδόν άγνωστη, αλλά πολύ σημαντική αρχαία πόλη κοντά στο Κιλκίς, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν Θεσσαλονικείς και επισκέπτες. Πρόκειται για τη Μόρρυλο της αρχαίας Κρηστωνίας, η ιστορία της οποίας παρουσιάζεται στο κοινό, μέσα από την πρώτη για το 2024 περιοδική αρχαιολογική έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ) σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Κιλκίς.

Στην έκθεση με τίτλο «Μητρόπολις Μορρυλίων» προβάλλονται 135 αντικείμενα, που αποδεικνύουν την ύπαρξη της πόλης αυτής τουλάχιστον από τον 4ο π.Χ. αιώνα.

Ωστόσο, η Μόρυλλος άρχισε να …αναδύεται τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα (περί το 1930 με 1940), ενώ η ανάδυση αυτή συνεχίζεται έως και σήμερα, βάσει συστηματικότερων ερευνών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς (όπως γεωφυσικές έρευνες με τη βοήθεια του αντίστοιχου τμήματος του ΑΠΘ από το 2018) και με συστηματικές ανασκαφές από το 2020.

«Η αρχαία Μόρρυλος βρίσκεται σε έναν αναβαθμό πάνω από τη μεγάλη πεδιάδα της Κρηστωνίας, μόλις 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την πόλη του Κιλκίς και ακριβώς δίπλα σε έναν λόφο με επίπεδη κορυφή (τράπεζα), πολύ κοντά στη σημερινή σύγχρονη κοινότητα των Άνω Αποστόλων» τόνισε χθες βράδυ, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης, η προϊσταμένη της ΕΦΑ Κιλκίς και αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΕΦΑ Ημαθίας Γεωργία Στρατούλη.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό αστικό κέντρο των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, που κατείχε στρατηγική θέση στην Κρηστωνία, ελέγχοντας οδικές αρτηρίες, δρόμους διακίνησης αγαθών και ειδών, καθώς και διελεύσεις στρατιωτικών μονάδων, ενώ είχε επίσης σπουδαία αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, όπως ακριβώς και στις μέρες μας» συμπλήρωσε.

Το Ασκληπιείο της Μορρύλου

Στη Μόρρυλο, το ιερό του Ασκληπιού βρισκόταν στο επιφανέστερο σημείο της πόλης και προσέλκυε πλήθη πιστών ακόμα και από γειτονικές πόλεις.

Στην έκθεση παρουσιάζονται επιγραφές, τιμητικά ψηφίσματα, καθώς επίσης γλυπτά του Ασκληπιού και της οικογένειάς του.

Σε ένα από αυτά τα ψηφίσματα τιμάται ο Παράμονος, ο γιος του Σαμαγόρα, γιατί προσέφερε στη Μόρρυλο και στο Ασκληπιείο της μία αγελάδα, η οποία ήταν σε παραγωγική ηλικία και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναπαρήχθη και δημιούργησε ένα κοπάδι από βοοειδή.

«Ένα άλλο τιμητικό ψήφισμα αναφέρεται σε έναν εύπορο πολίτη και χορηγό της, τον Αλκέτα, ο οποίος συνέβαλε οικονομικά για να αποκατασταθούν τα τείχη της πόλεως, όταν κάποια στιγμή είχαν υποστεί σοβαρή ζημία» εξήγησε η κ. Στρατούλη.

Παρουσιάζοντας όσα ακόμα αναφέρονται στην επιγραφή, υπογράμμισε ότι ο Αλκέτας επιπλέον στήριξε και επισίτισε σε δύσκολους καιρούς συμπολίτες του, ενώ προσέφερε πολλά σιτηρά και στην αγορά.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου και η είσοδος σ' αυτήν είναι ελεύθερη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

