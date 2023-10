Ανατροπή στο τροχαίο με τους δύο νεκρούς στη Φλώρινα: Ο 25χρονος έκλεψε το αμάξι κι ο 80χρονος δεν πρόλαβε να κατέβει Ελλάδα 18:39, 15.10.2023 linkedin

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη ο 25χρονος ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί στο άγαλμα του Ρώσου Στρατιώτη και να χάσουν επιτόπου και οι δύο τη ζωή τους