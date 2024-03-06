Οδηγούς που έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς, όπως τις λεγόμενες «φουρκέτες» και «σβούρες» αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες, στον δρόμο που οδηγεί στο Λυκαβηττό καθώς και στον περιφερειακό του Αττικού Άλσους συνέλαβαν και επέβαλαν τις προβλεπόμενες κυρώσεις αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής.

Τέσσερις οδηγοί παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη ενώ ισάριθμα αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανούς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής αφαίρεσαν τις πινακίδες από 15 αυτοκίνητα, 9 άδειες κυκλοφορίας και τέσσερα διπλώματα και βεβαίωσαν 42 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: έξι για επίδειξη ικανοτήτων και ισάριθμες για μη χρήση κράνους, τέσσερις επειδή οι οδηγοί δεν είχαν δίπλωμα, τέσσερις επειδή τα οχήματα δεν είχαν καθρέπτες, τέσσερις για παράνομη στάθμευση, δύο για υπερβολικό θόρυβο, μία για μουσική στη διαπασών και 13 για άλλες παραβάσεις.

Συνολικά, χθες Τρίτη οι αστυνομικοί της Τροχαίας Αττικής διενήργησαν 1169 ελέγχους σε οχήματα (492 ΙΧ, 8 ΔΧ επιβατικά, 360 ΔΧ φορτηγά, 261 μοτοσυκλέτες και 48 μοτοποδήλατα) και συνέλαβαν 22 οδηγούς, ανάμεσα στους οποίους και δύο οδηγούς ταξί για υπερβολικό κόμιστρο και πλαστή ειδική άδεια οδήγησης.

Οι αστυνομικοί «έκοψαν» 367 κλήσεις, οι περισσότερες των οποίων (120) σε οδηγούς φορτηγών για ταχογράφο-παραβίαση ωραρίου εργασίας. Ταυτόχρονα, 36 οδηγοί μοτοσυκλετιστών εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς κράνος και 28 οδηγοί αυτοκινήτων χωρίς ζώνη ασφαλείας.

Ένας οδηγός εντοπίστηκε να παραβιάζει το «κόκκινο» στο φανάρι και άλλοι 20 ρυθμιστικές πινακίδες κυκλοφορίας, ένας οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και άλλοι επτά επίδειξη ικανοτήτων κι ένας ακόμη μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο. Σε 20 ανέρχονται τα οχήματα που εντοπίστηκαν να μην έχουν «περάσει» ΚΤΕΟ κι ένα ανασφάλιστο.

Βεβαιώθηκαν ακόμη άλλες 139 παραβάσεις και οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση 23 οχημάτων και αφαίρεσαν 65 άδειες κυκλοφορίας, 48 διπλώματα και τις πινακίδες 30 οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.