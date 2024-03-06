Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Πάτρας, ένας 20χρονος φοιτητής, ο οποίος διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φοιτητής βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση μέσα στο σπίτι που διέμενε, από τους γονείς του, οι οποίοι είχαν ανησυχήσει, επειδή δεν απαντούσε σε τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν.
Αμέσως μετά ο φοιτητής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας», αλλά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.