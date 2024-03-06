Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Πάτρας, ένας 20χρονος φοιτητής, ο οποίος διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φοιτητής βρέθηκε σε λιπόθυμη κατάσταση μέσα στο σπίτι που διέμενε, από τους γονείς του, οι οποίοι είχαν ανησυχήσει, επειδή δεν απαντούσε σε τηλεφωνικές κλήσεις που του έκαναν.

Αμέσως μετά ο φοιτητής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «'Αγιος Ανδρέας», αλλά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

