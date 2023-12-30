Πληθώρα ελέγχων διενήργησε η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, κατά το διάστημα από 24 Δεκεμβρίου έως 29 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία της ποιότητας ζωής πεζών και οδηγών.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω χρονικό διάστημα ελέγχθηκαν 1.143 οχήματα στην περιοχή της Αττικής (εκ των οποίων 117 μοτοσικλέτες) και καταγράφηκαν, αναλυτικά, 15 πλημμελήματα, επιδόθηκαν 294 διοικητικά πρόστιμα πλην σταθμεύσεων, 80 αναφορικά με σταθμεύσεις, σε σύνολο 389 παραβάσεων και 301 παραβατών οδηγών. Εξ αυτών μεταξύ άλλων, τα τέσσερα αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, επίσης τέσσερα σε παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη. 10 επικίνδυνους ελιγμούς, 47 μη χρήση ζώνης ασφαλείας, ενώ 30 σε παραβάσεις θορύβων. Οι λοιπές παραβάσεις ανέρχονται σε 262.

Αναφορικά με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν 63 έλεγχοι και εντοπίστηκαν 28 παραβάσεις με τις 14 να αφορούν στο εύρος 0,10 έως 0,40, τις 12 σε 0,25 έως 0,40 και από μία παράβαση για 0,25 έως 0,60 και 0,60 και άνω.

Συνολικά αφαιρέθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας σε 67 οχήματα, 50 άδειες ικανότητας οδήγησης και 57 άδειες κυκλοφορίας, ενώ τέλος η ΟΕΠΤΑ προχώρησε σε 29 ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Οικονόμου δήλωσε:

«Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει αφοσιωμένη στην προστασία του κοινωνικού συνόλου εφαρμόζοντας ένα ολιστικό σχέδιο δράσης που εκτείνεται από την προστασία οδηγών και πεζών έως και την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε παραβατικής συμπεριφοράς. Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής την περίοδο των Χριστουγέννων διενήργησε πληθώρα ελέγχων στους δρόμους της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να εντοπίσει παραβάσεις και συμπεριφορές που απειλούν την καθημερινότητά μας. Η παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Διευθετεί, επιτηρεί, τιμωρεί τις επιθετικές οδηγικές συμπεριφορές και προτρέπει τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

