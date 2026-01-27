Δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σχηματίζεται από την Πυροσβεστική σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την έκρηξη και πυρκαγιά που στοίχισαν τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα, σύμφωνα με τελευταία επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον τεχνικό ασφάλειας και τον τεχνικό βάρδιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για τα παραπάνω αδικήματα, καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στον χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Παράλληλα, υπάρχουν καταθέσεις εργαζομένων οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στο χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους, αλλά δεν έγινε κάτι ως προς αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην τραγωδία.

Στη δικογραφία θα συμπεριληφθεί και ο έλεγχος πυρασφάλειας, που έγινε από την Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στο χώρο του εργοστασίου.

Οι συλληφθέντες απολογούνται από το απόγεμα στους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, κρατούνται και θα οδηγηθούν την Τετάρτη στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Η διοίκηση της «Βιολάντα» ανακοίνωσε νωρίτερα πως αναλαμβάνει «άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης», πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, «με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων» που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι για την αδειαοδότηση του εργοστασίου ευθύνη έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ανάπτυξης στα Τρίκαλα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι το εργοστάσιο δεν χρειάζεται να περιμένει ειδική άδεια για να λειτουργήσει και πως λειτουργεί με το σύστημα της «γνωστοποίησης», δηλαδή η εταιρεία απλώς δηλώνει ότι ξεκινά ή λειτουργεί, αντί να περιμένει έγκριση από πριν και οι έλεγχοι γίνονται μετά, όχι πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Δηλαδή πρώτα δηλώνεται η λειτουργία και στη συνέχεια οι αρχές ελέγχουν αν όλα είναι νόμιμα. «Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

