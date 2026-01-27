Θεσσαλονίκη: Θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικες της κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη

Θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικές της κατήγγειλε ότι έπεσε 17χρονη στη Θεσσαλονίκη, ενώ άλλες δύο κοπέλες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, χθες Δευτέρα, μετά τις 2 το μεσημέρι, έξω από το ΕΠΑΛ όπου φοιτά, στην οδό Κατσιμίδη 11, δύο κοπέλες την χτύπησαν στο πρόσωπο και τον αυχένα και άλλες δύο, επίσης 17χρονών, βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας κατέθεσε μήνυση ο πατέρας της. Η 17χρονη νοσηλεύτηκε για ένα βράδυ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου και σήμερα που πήρε εξιτήριο κατέθεσε και η ίδια. Παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

