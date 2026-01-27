Προειδοποίηση Τραμπ προς Ιράκ: Τέλος στην αμερικανική βοήθεια αν επιστρέψει ο Μαλίκι ως πρωθυπουργός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να συνεχίσουν να βοηθούν το Ιράκ, αν η η χώρα επιλέξει τον Νουρί αλ Μαλίκι για πρωθυπουργό.

«Την τελευταία φορά που ο Μαλίκι βρέθηκε στην εξουσία, η χώρα βυθίστηκε στη φτώχεια και στο απόλυτο χάος. Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί ξανά», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Ακούω ότι η σπουδαία χώρα του Ιράκ ενδέχεται να κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος, επαναφέροντας τον Νούρι αλ Μαλίκι στη θέση του πρωθυπουργού. Την τελευταία φορά που ο Μαλίκι ήταν στην εξουσία, η χώρα βυθίστηκε στη φτώχεια και στο απόλυτο χάος. Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί ξανά.

Λόγω των παράλογων πολιτικών και ιδεολογιών του, αν εκλεγεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θα συνεχίσουν να βοηθούν το Ιράκ και, χωρίς τη δική μας στήριξη, το Ιράκ δεν έχει καμία απολύτως πιθανότητα επιτυχίας, ευημερίας ή ελευθερίας.

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΚ ΞΑΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ!»

Σημειώνεται ότι την υποψηφιότητα του πρώην πρωθυπουργού Μαλίκι για τη θέση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η συμμαχία σιιτικών πολιτικών μπλοκ, η οποία διαθέτει την πλειοψηφία στο ιρακινό κοινοβούλιο.

