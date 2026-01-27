Σενάρια και πιθανά αίτια για το φονικό τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Πολλά ερωτήματα εγείρονται για τις συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον Έλληνα δημοσιογράφο στο Βουκουρέστι, Παναγιώτη Φωτέλογλου, που μίλησε στον ΣΚΑΪ και συνόψισε τα όσα μεταδίδουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, ο οδηγός του μοιραίου βαν προσπάθησε αρχικά να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια ένα δεύτερο λευκό όχημα μπροστά του.

Φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε την νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Παράλληλα, τα τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι πιθανόν ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, κουρασμένος από το πολύωρο ταξίδι.

Ταυτόχρονα υφίσταται και το σενάριο να αποσυντονίστηκε αφού κάποιος από τους επιβάτες του απηύθυνε τον λόγο.

Οπως επιβεβαιώνει ο Έλληνας δημοσιογράφος, ο αυτοκινητόδρομος στον οποίον έγινε το θανατηφόρο δυστύχημα, πράγματι, θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους και κατά βάση εξυπηρετεί δρομολόγια για νταλίκες.

Παράλληλα σημειώνει πως τις προηγούμενες ημέρες είχαν σημειωθεί έντονες χιονοπτώσεις και βροχές στη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες πως το μοιραίο βαν λίγο πριν τη θανατηφόρα σύγκρουση, χτύπησε στην πίσω δεξιά μεριά του πρώτου οχήματος το οποίο και προσπέρασε.

Τέλος, παρατηρεί πως το τροχαίο θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη τραγικότερες διαστάσεις εάν η νταλίκα με την οποία και συγκρούστηκε το βαν, είχε ανατιναχθεί, καθώς, όπως έγινε γνωστό, κουβαλούσε αλκοόλη.

Ο δρόμους του διαβόλου

Ως «δρόμου του διαβόλου» φαίνεται πως χαρακτηρίζουν τον αυτοκινητόδρομο που έγινε το μοιραίο δυστύχημα οι Έλληνες που ζουν στη Ρουμανία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, Έλληνας που ζει στο Βουκουρέστι και χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο δρόμο- που ξεκινά από την Κροατία και καταλήγει στο Βουκουρέστι-, «αν η κακή τύχη σε φέρει υποχρεωτικά να τον χρησιμοποιήσεις, δε θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να κάνεις προσπέραση».

Τα ρουμανικά ΜΜΕ τον περιγράφουν επίσης ως «δρόμο του θανάτου», έναν από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη, καθώς έχουν καταγραφεί πολλά ατυχήματα.

Ο αυτοκινητόδρομος στερείται στηθαίων και σήμανσης μεταξύ των δύο ρευμάτων, ενώ τα οχήματα κινούνται σε μόλις 1,5 λωρίδα ανά όχημα, όπως φαίνεται και σε βίντεο από τη μοιραία σύγκρουση.

Όλα αυτά την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

