Τα νεότερα για τους τρεις τραυματίες του τραγικού τροχαίου στη Ρουμανία μεταφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Χρήστος Νικολαΐδης. Στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα σκοτώθηκαν επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα.

Οι τραυματίες του ατυχήματος:

Ένας με πολλαπλά κατάγματα αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, κατάγματα πλευρών και κλείδας - εισήχθη στο Πολυτραυματικό Νοσοκομείο της Κομητείας Τιμισοάρα

Ο δεύτερος με κατάγματα αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και τραύμα στο κεφάλι - εισήχθη στο Πολυτραυματικό Τμήμα του Νοσοκομείου της Κομητείας Τιμισοάρα

Ο τρίτος, έχοντας τις αισθήσεις του, συνεργάσιμος και μιλώντας με φίλους - όρθιος - στέκεται στα πόδια του - στάλθηκε για νευρολογική συμβουλευτική

Η κατάσταση των τριών τραυματιών από το τροχαίο δυστύχημα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στον ευρωπαϊκό οδικό άξονα E70, στην κομητεία Τίμις κρίνεται σταθερή δήλωσε στο GOLAZO.ro η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι.

«Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα επτά θύματα ήταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και την Θεσσαλονίκη,(τις συνοικίες Επταλόφου και Νέάπολης) και οι τρεις τραυματίες είναι από την Αλεξάνδρεια και την Κατερίνη.

Το μικρό βαν, με 10 επιβαίνοντες, κατευθυνόταν από την Ελλάδα προς τη Γαλλία για το ματς με τη Λυών. Ο οδηγός προσπάθησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τον Έλληνα δημοσιογράφο στο Βουκουρέστι, Παναγιώτη Φωτέλογλου, που μίλησε στον ΣΚΑΪ και συνόψισε τα όσα μεταδίδουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, ο οδηγός του μοιραίου βαν προσπάθησε αρχικά να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια ένα δεύτερο λευκό όχημα μπροστά του.

Φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε την νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, τα τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι πιθανόν ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, κουρασμένος από το πολύωρο ταξίδι.

Ταυτόχρονα υφίσταται και το σενάριο να αποσυντονίστηκε αφού κάποιος από τους επιβάτες του απηύθυνε τον λόγο.

Οι 10 επιβαίνοντες, όλοι φιλαθλοι του ΠΑΟΚ, ηλικίας 25 έως 30 ετών οι περισσότεροι, ταξίδευαν οδικώς μέσω Βουλγαρίας- Ρουμανίας- Ουγγαρία (και πιθανόν) Αυστρίας και Ιταλίας με τελικό προορισμό την Λυών της Γαλλίας προκειμένου να παρακολουθήσουν την Πέμπτη το βράδυ την αγαπημένη τους ομάδα στην αναμέτρηση με την Οlympic Lyon στο πλαίσιο της 8ης (και τελευταίας αγωνιστικής) της League Phase για το Εuropa Leage. Τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων εξέφρασε και ο δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος.

