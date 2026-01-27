Υπουργείο Ανάπτυξης για «Βιολάντα»: Αρμόδια για την αδειοδότηση η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης σχετικά με την αδειαοδότηση του εργοστασίου «Βιολάντα» ότι ευθύνη την έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ανάπτυξης στα Τρίκαλα.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι το εργοστάσιο δεν χρειάζεται να περιμένει ειδική άδεια για να λειτουργήσει και πως λειτουργεί με το σύστημα της «γνωστοποίησης», δηλαδή η εταιρεία απλώς δηλώνει ότι ξεκινά ή λειτουργεί, αντί να περιμένει έγκριση από πριν και οι έλεγχοι γίνονται μετά, όχι πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Δηλαδή πρώτα δηλώνεται η λειτουργία και στη συνέχεια οι αρχές ελέγχουν αν όλα είναι νόμιμα. «Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αναφορικά με την αδειοδότηση του εργοστασίου ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, επισημαίνει ότι με βάση τις διατάξεις του ν. 3982/2011 αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, κατά λόγο αρμοδιότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.