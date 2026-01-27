Η μαρτυρία αδελφού θύματος στο βαν οπαδών του ΠΑΟΚ που συγκρούστηκε στη Ρουμανία

Ένα ταξίδι για την ομάδα τους, ένα ταξίδι σαν όλα τα άλλα, εξελίχθηκε σε τραγωδία για τους δέκα οπαδούς του ΠΑΟΚ αφού χρειάστηκαν κλάσματα του δευτερολέπτου για να γίνει η χαρά... Όλεθρος.

Οι συγγενείς των θυμάτων του σοκαριστικού τροχαίου που στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, μουδιασμένοι και αδυνατώντας να πιστέψουν τι έχει συμβεί, μιλούν στον ΣΚΑΪ.

Aλεξάνδρεια Ημαθίας, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη...Τρεις περιοχές βυθίστηκαν στο πένθος μετά την απώλεια των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν με προορισμό τη Λυών.

«Κανένας μας δεν έχει καταλάβει ακόμα, κανένας μας δε θέλει να το πιστέψει. Κανένας μας τίποτα...Στην αρχή πήρε ο Μ… τηλέφωνο και τους είπε το και το. Τρακάραμε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα δεν ξέρω τι και πώς. Εμένα με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει ότι έχω πολύ κακά νέα. Τρακάραμε και οι δύο είναι στην εντατική, και ο αδελφός μου είπε ότι δεν ζει. Δεν ξέρω κάτι, περιμένω από την ΠΑΕ, έδωσα το τηλέφωνό μου στην ΠΑΕ σε έναν που ζήτησε από την οικογένεια τηλέφωνο», αναφέρει ο αδελφός νεκρού φιλάθλου προσθέτοντας πως ο ίδιος ενημέρωσε και τους γονείς τους.

Όπως περιγράφει, η οικογένεια βρίσκεται σε σοκ μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, «γιατί όλοι πιστεύουμε στο θαύμα και ότι δεν ισχύει κάτι».

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο ενθουσιασμός και η χαρά για το ταξίδι για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, μετατράπηκαν σε τραγωδία στην άσφαλτο.

Ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, περιγράφει την επίσκεψη δύο εκ των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο μαγαζί του, το βράδυ της Δευτέρας.

«Χθες πέρασαν από εδώ να χαιρετίσουν τους φίλους τους που εργάζονται εδώ. Είναι από το σύνδεσμο της πόλης. Ξεκίνησαν χαρούμενοι. Το περίμεναν μέρες δεν είχαν λείψει σε αγώνα του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Οι δύο από τους τρεις. Τον ένα τον είχα και υπάλληλο εδώ», αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ο Αθανάσιος Λαγογιάννης.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης, Παναγιώτη Γκυρίνη, η Αλεξάνδρεια έχει βυθιστεί στο πένθος.

«Είναι μεγάλη η θλίψη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο τοπικό νοσοκομείο της πόλης Λούγκοζ, όμως αποφασίστηκε η μεταφορά τους στην Τιμισοάρα.

Μετά την τραγωδία στη Ρουμανία, οι περισσότερες ομάδες οπαδών που θα ταξίδευαν οδικώς στη Γαλλία ακύρωσαν τις εκδρομές ως ένδειξη πένθους.

Το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις ρουμανικές αρχές.

Έξω από το γήπεδο της Τούμπας, οπαδοί του ΠΑΟΚ, άναψαν κεριά και άφησαν λουλούδια στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών.



Πηγή: skai.gr

