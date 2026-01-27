Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δεύτερη - παρόμοια - τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά από αυτή στα Τέμπτη το 1999.

Η ΠΑΕ στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και στους τρεις τραυματίες που γλίτωσαν ως εκ του θαύματος.

Κλασική, αρτηριοσκληρωτική στάση από την UEFA, που αρνείται να αποδεχθεί την ανθρώπινη πλευρά του αθλητισμού και δεν αναβάλλει τον αγώνα της Πέμπτης με τη Λιόν.

Ρουμανία, 27/1/2026: Η φίλαθλη Ελλάδα ζει ένα ακόμη δράμα.

Εν ενεργεία ποδοσφαιριστές έχουν χαθεί στην άσφαλτο. Πρόσφατα διεθνής παίκτης του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μας ομάδας έσβησε στην πισίνα του σπιτιού του, ενώ εν ενεργεία καλαθοσφαιριστής της ΑΕΚ πέθανε μετά από κατάρρευση στην προπόνηση. Στο «Γ. Καραϊσκάκης» χάθηκαν 21 ζωές πριν από 45 χρόνια, στη μεγαλύτερη τραγωδία σε ελληνικό γήπεδο. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ, ωστόσο, ζει μία τραγωδία - την ίδια τραγωδία - για δεύτερη φορά.

Στις 4 Οκτωβρίου του 1999, έξι νεαροί οπαδοί σκοτώθηκαν στα Τέμπη, καθώς επέστρεφαν από την Αθήνα, μετά από έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Για να έρθει η 27η Ιανουαρίου του 2026, όπου η ιστορία επαναλήφθηκε ως κακόγουστη φάρσα. Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ, ήθελαν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα στη Γαλλία, επέλεξαν μία συγκεκριμένη διαδρομή μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας και δυστυχώς εκεί - σε ένα δρόμο καρμανιόλα - και μετά από μία αδιευκρίνιστη ενέργεια του οδηγού, οι επτά από τους δέκα έχασαν τη ζωή τους. Μία ακόμη μαύρη σελίδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Αυτό που σίγουρα έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση των τριών νεαρών που ξεγέλασαν το χάρο και γλίτωσαν ως εκ του θαύματος από αυτή την άμορφη μάζα του μικρού λεωφορείου.

Ο πιο σοβαρά τραυματισμένος έχει πολλαπλά κατάγματα αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και κατάγματα πλευρών και κλείδας.

Ο δεύτερος υπέστη κατάγματα αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και έχει τραύμα στο κεφάλι. Αμφότεροι νοσηλεύονται στο Πολυτραυματικό Τμήμα του Νοσοκομείου της Κομητείας της Τιμισοάρα. Ο τρίτος στάλθηκε για νευρολογική συμβουλευτική και στέκεται στα πόδια του, είναι μακράν ο πιο τυχερός μέσα στην ατυχία του, ο άνθρωπος που επικοινώνησε όταν συνέβη το δυστύχημα.

Ο αδελφός εκ των θυμάτων, μίλησε στο δελτίο του ΣΚΑΙ και περιγράφει τη στιγμή που μαθαίνει το νέο:

«Κανένας μας δεν έχει καταλάβει ακόμα, κανένας μας δε θέλει να το πιστέψει. Κανένας μας τίποτα...Στην αρχή πήρε ο Μ… τηλέφωνο και τους είπε το και το. Τρακάραμε, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα δεν ξέρω τι και πώς. Εμένα με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει ότι έχω πολύ κακά νέα. Τρακάραμε και οι δύο είναι στην εντατική, και ο αδελφός μου είπε ότι δεν ζει. Δεν ξέρω κάτι, περιμένω από την ΠΑΕ, έδωσα το τηλέφωνό μου στην ΠΑΕ σε έναν που ζήτησε από την οικογένεια τηλέφωνο», αναφέρει ο αδελφός νεκρού φιλάθλου, προσθέτοντας πως ο ίδιος ενημέρωσε και τους γονείς τους.

Λουτσέσκου για την τραγωδία: «Η θλίψη είναι απέραντη, οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στο Gazeta Sporturilor για την τραγωδία - ακόμα μια - που βιώνει ο ΠΑΟΚ με 7 οπαδούς του να «σβήνουν» στην άσφαλτο της Ρουμανίας, σε σύγκρουση με το βανάκι όπου επέβαιναν για να φτάσουν στη Γαλλία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στη Λιόν.

«Πράγματι, πρόκειται για μια τραγωδία, μια τεράστια τραγωδία. Πιθανότατα, στη Ρουμανία μια τέτοια κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο όπως εδώ. Όμως ο ΠΑΟΚ είναι κάτι το ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τους εαυτούς τους μέλη μιας μεγάλης οικογένειας.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, σε συναισθηματικό επίπεδο γίνεται αισθητή σε τεράστιο βαθμό. Ακόμη ζούμε με τα συναισθήματα στο μέγιστο. Η θλίψη είναι απέραντη. Δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Πέρα από τα συναισθήματα των φιλάθλων που νιώθουν σαν συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι και λυπάμαι πάρα πολύ για όσα περνούν αυτή τη στιγμή. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους, είναι κρίμα αυτό που συνέβη...» ήταν τα λόγια του Ρουμάνου κόουτς.

Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Ιλίε Μπολόζαν, σε δική του ανάρτηση για το τραγικό συμβάν, έγραψε:

«Εκ μέρους της Ρουμανικής Κυβέρνησης, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο ατύχημα που συνέβη σήμερα στην κομητεία Τίμις.

Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την τραγωδία»

H επίσημη ανακοίνωση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ

Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ, όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας.

Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων.

Σενάρια και πιθανά αίτια για το φονικό τροχαίο στον «δρόμο του διαβόλου»

Σύμφωνα με τον Έλληνα δημοσιογράφο στο Βουκουρέστι, Παναγιώτη Φωτέλογλου, που μίλησε στον ΣΚΑΪ και συνόψισε τα όσα μεταδίδουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, ο οδηγός του μοιραίου βαν προσπάθησε αρχικά να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια ένα δεύτερο λευκό όχημα μπροστά του.

Φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε την νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Παράλληλα, τα τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι πιθανόν ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, κουρασμένος από το πολύωρο ταξίδι.

Ταυτόχρονα υφίσταται και το σενάριο να αποσυντονίστηκε αφού κάποιος από τους επιβάτες του απηύθυνε τον λόγο.

Οπως επιβεβαιώνει ο Έλληνας δημοσιογράφος, ο αυτοκινητόδρομος στον οποίον έγινε το θανατηφόρο δυστύχημα, πράγματι, θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους και κατά βάση εξυπηρετεί δρομολόγια για νταλίκες.

Παράλληλα σημειώνει πως τις προηγούμενες ημέρες είχαν σημειωθεί έντονες χιονοπτώσεις και βροχές στη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες πως το μοιραίο βαν λίγο πριν τη θανατηφόρα σύγκρουση, χτύπησε στην πίσω δεξιά μεριά του πρώτου οχήματος το οποίο και προσπέρασε.

Τέλος, παρατηρεί πως το τροχαίο θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη τραγικότερες διαστάσεις εάν η νταλίκα με την οποία και συγκρούστηκε το βαν, είχε ανατιναχθεί, καθώς, όπως έγινε γνωστό, κουβαλούσε αλκοόλη.

Ο δρόμους του διαβόλου

Ως «δρόμο του διαβόλου» φαίνεται πως χαρακτηρίζουν τον αυτοκινητόδρομο που έγινε το μοιραίο δυστύχημα οι Έλληνες που ζουν στη Ρουμανία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, Έλληνας που ζει στο Βουκουρέστι και χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο δρόμο- που ξεκινά από την Κροατία και καταλήγει στο Βουκουρέστι-, «αν η κακή τύχη σε φέρει υποχρεωτικά να τον χρησιμοποιήσεις, δε θα πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να κάνεις προσπέραση».

Τα ρουμανικά ΜΜΕ τον περιγράφουν επίσης ως «δρόμο του θανάτου», έναν από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη, καθώς έχουν καταγραφεί πολλά ατυχήματα.

UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης»

Με μία συλλυπητήρια ανακοίνωση η UEFA θέλησε να δείξει ότι στηρίζει τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, την ώρα που η οικογένεια των «ασπρόμαυρων» θρηνεί τον θάνατο επτά οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Η UEFA επιπλέον στέλνει συλλυπητήρια και σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων που επηρεάστηκαν από το μοιραίο αυτό συμβάν.

Ταυτόχρονα όμως αρνείται κατηγορηματικά την αναβολή της αναμέτρησης, όπως και ζήτησαν επιτακτικά οι άνθρωποι της ΠΑΕ, εξαναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ να ταξιδέψει και να αναμετρηθεί με τη Λιόν το βράδυ της Πέμπτης (29/01), παρά το πένθος που έχει σκεπάσει την ομάδα και κατ' επέκταση ολόκληρη τη χώρα… Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ σε αυτή τη στιγμή θλίψης. Ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλους όσους επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό ατύχημα».

Τα συλληπητήριά τους έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, πολιτικοί, οι ομάδες όλων των αθλημάτων και οι σύνδεσμοι οπαδών.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr

