Λήξη συναγερμού στο Ισραήλ: Αποκλείστηκε διείσδυση από την Ιορδανία

Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στο Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δεν σημειώθηκε τελικά διείσδυση από την Ιορδανία.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε τεθεί σε συναγερμό καθώς ερευνούσε πιθανή διείσδυση υπόπτων από την Ιορδανία κοντά στην κονότητα Παράν.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, περίπου δέκα άτομα εντοπίστηκαν να κινούνται «με ύποπτο και ταχύ τρόπο» προς τα σύνορα, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των ισραηλινών δυνάμεων. Ωστόσο, πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι επρόκειτο για Ιορδανούς στρατιώτες, οι οποίοι δεν πέρασαν τα σύνορα, αλλά φέρονται να καταδίωκαν υπόπτους που είχαν επιχειρήσει να εισέλθουν στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός ανέπτυξε ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ειδικών μονάδων και αεροσκαφών, ενώ τέθηκαν σε εφαρμογή εκτεταμένοι έλεγχοι και αποκλεισμοί δρόμων. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, «ενδεχόμενο διείσδυσης στο ισραηλινό έδαφος αποκλείστηκε», σύμφωνα με την ανακοίνωση.



