Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Συρία, Γάζα και διμερείς σχέσεις

O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. «Οι ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, το έργο του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα, τις εμπορικές σχέσεις, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις», αναφέρει η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο κ. Ερντογάν δήλωσε ότι θα συνεχίσουν να κάνουν βήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ και ότι η προώθηση των σχέσεων σε όλους τους τομείς είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον και των δύο χωρών. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ολοκλήρωσης στη γειτονική Συρία και ότι παρακολουθούν στενά τη διαδικασία σε συντονισμό με τις αρχές των ΗΠΑ και της Συρίας.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι ελπίζει ότι «το Συμβούλιο Ειρήνης στη Γάζα θα αναλάβει ωφέλιμο έργο και ότι πιστεύει ότι ο τερματισμός της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα και η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.