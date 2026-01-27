Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» τη ρωσική επίθεση με drone σε επιβατική αμαξοστοιχία στην περιφέρεια του Χαρκόβου, από την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι.

«Σε οποιαδήποτε χώρα, ένα πλήγμα με drone σε πολιτικό τρένο θα θεωρούνταν «καθαρή τρομοκρατία», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.

Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian train would be regarded in the same way – purely as an act of terrorism. There would be no doubt about the classification, neither in Europe, nor in… pic.twitter.com/J7UqQV70QG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στο τρένο επέβαιναν περισσότερα από 200 άτομα, ενώ 18 βρίσκονταν στο βαγόνι που επλήγη άμεσα από ένα από τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τρία drones, με αποτέλεσμα τέσσερις επιβεβαιωμένους νεκρούς, δύο τραυματίες και τέσσερα άτομα να αγνοούνται, καθώς οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες.

«Σε οποιαδήποτε χώρα, ένα πλήγμα με drone σε πολιτικό τρένο θα θεωρούνταν χωρίς καμία αμφιβολία τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία στρατιωτική δικαιολογία για τη δολοφονία αμάχων.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τη δυνατότητά της να σκοτώνει και να τρομοκρατεί, επενδύοντας, όπως είπε, «στην πρόοδο της τρομοκρατίας». Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα και να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι «η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να ενώσει όλους τους αξιοπρεπείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχαρίστησε όσους, όπως είπε, «δεν σιωπούν απέναντι σε όσα κάνουν οι Ρώσοι τρομοκράτες».

Πηγή: skai.gr

