Φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Oι μαρτυρίες επιζώντων

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών επιζώντων εργαζόμενων, από τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα».

Μητέρα εργαζόμενου που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις, το μοιραίο βράδυ, περιγράφει πως ο γιος της επέλεγε τη νυχτερινή βάρδια μια και τα χρήματα, για αυτό το ωράριο, είναι καλύτερα.

Την ώρα της έκρηξης, έβγαινε προς τα έξω για διάλειμμα, όπως και όλη η ομάδα του.

Όπως αναφέρει η γυναίκα, αν το παιδί της παρέμενε στο πόστο του θα έχανε τη ζωή του.

«Ο θεός το κανόνισε από πάνω. Εκ θαύματος σώθηκε. Τι να σας πω; Ψυχολογικά είναι χάλια. Είναι σε σοκ. Και το παιδί και εμείς οι γονείς. Δούλευε κανονικά. Εγώ ίσα που έμαθα ότι είναι καλά. Δεν μπορεί ούτε να μιλήσει», είπε χαρακτηριστικά η μητέρα του εξηγώντας πως ενημερώθηκε νωρίς το πρωί για το τραγικό δυστύχημα όταν και συντοπίτες, που γνώριζαν πως ο γιος της δουλεύει σε αυτό το ωράριο, την ειδοποίησαν.

«Εχει βγει από το νοσοκομείο αλλά είναι πολύ χάλια ψυχολογικά, είναι σε σοκ το παιδί. Σε εμένα δεν έχει πει κάτι. Αρκεί που έμαθα ότι είναι ζωντανός», συνοψίζει.

«Το πρωί με πήρε τηλέφωνο η κόρη μου» περιγράφει μητέρα άλλης εργαζόμενης στη βάρδια που ενημέρωσε η ίδια την οικογένεια της για τη φωτιά στο εργοστάσιο.

«Πετάχτηκα και εγώ απ'τον ύπνο εκεί πέρα. Τρόμαξα. Έτρεμα ολόκληρη...», περιγράφει προσθέτοντας πως όταν ρώτησε την κόρη της για τις συνθήκες του δυστυχήματος, η ίδια της περιέγραψε πως η φωτιά ξέσπασε ενώ δούλευε.

Μάλιστα πρόσθεσε πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα καζάνια όπου και δούλευαν οι γυναίκες.

Δεν ήταν σε θέση, σύμφωνα με τη μητέρα της, να αντιληφθεί κάτι άλλο πέραν πως το τοπίο έμοιαζε «σαν να έπεσε μια βόμβα» 8 χιλιόμετρα μακριά.

Αναφερόμενη στον θάνατο των συναδέλφων της, είπε στη μητέρα της πως προφανώς εκτινάχθηκαν από το ωστικό κύμα στο υπόγειο.

Πηγή: skai.gr

