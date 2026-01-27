Ένα απρόοπτο σημειώθηκε λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής της Τότεναμ για τη Γερμανία, καθώς οι Ράνταλ Κόλο Μουανί και Γουίλσον Οντομπέρ ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο.

Όπως αποκάλυψε ο προπονητής των «σπιρουνιών», Τόμας Φρανκ, στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, με το περιστατικό να περιορίζεται σε υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τον Δανό τεχνικό, ένα σκασμένο λάστιχο προκάλεσε τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στο ταξίδι των δύο ποδοσφαιριστών.

Αμφότεροι αναμένεται να φτάσουν στη Γερμανία με επόμενη πτήση και, όπως τόνισε ο Φρανκ, θα βρίσκονται κανονικά στη διάθεσή του για την αναμέτρηση της Τετάρτης (28/1, 22:00).

Η Τότεναμ, που βρίσκεται στην 5η θέση της League Phase του Champions League με 14 βαθμούς, έχει μπροστά της την ευκαιρία να «κλειδώσει» την απευθείας πρόκριση στους «16», εφόσον φύγει με το τρίποντο από την έδρα της Άιντραχτ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.