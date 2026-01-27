Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ , σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει «άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης», πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους, «με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων» που χάθηκαν στο δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκαθαρίζει μέσω ανακοίνωσης ότι για την αδειαοδότηση του εργοστασίου ευθύνη έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ανάπτυξης στα Τρίκαλα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι το εργοστάσιο δεν χρειάζεται να περιμένει ειδική άδεια για να λειτουργήσει και πως λειτουργεί με το σύστημα της «γνωστοποίησης», δηλαδή η εταιρεία απλώς δηλώνει ότι ξεκινά ή λειτουργεί, αντί να περιμένει έγκριση από πριν και οι έλεγχοι γίνονται μετά, όχι πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Δηλαδή πρώτα δηλώνεται η λειτουργία και στη συνέχεια οι αρχές ελέγχουν αν όλα είναι νόμιμα. «Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των περιβαλλοντικών αρχών και της Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο των διακριτών θεσμικών τους αρμοδιοτήτων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.