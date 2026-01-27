Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν με πλήγμα πρωτοφανούς ισχύος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποιεί ότι το Ισραήλ θα πλήξει το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ αν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου δηλώνει πως δεν θα επιτρέψουν στον ιρανικό άξονα να ανακάμψει.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε σήμερα ότι το Τελ Αβίβ θα πλήξει το Ιράν με πρωτοφανή ισχύ, εάν η Τεχεράνη εξαπολύσει επίθεση εναντίον της χώρας του.

«Είναι αλήθεια πως ο ιρανικός άξονας προσπαθεί να ανακάμψει, αλλά δεν θα του επιτρέψουμε να τα καταφέρει. Εάν το Ιράν κάνει το μεγάλο λάθος να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ, θα ανταποδώσουμε με ισχύ που όμοιά της το Ιράν δεν έχει δει ποτέ», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

