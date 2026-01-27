Στους 44 ο αριθμός των θυμάτων από την κακοκαιρία στις ΗΠΑ

Έντονο ψύχος συνεχίζει να πλήτει τις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με δεκάδες θανάτους και εκατοντάδες χιλιάδες διακοπές ρεύματος. Η πιο τραγική ιστορία συνέβηε στο Τέξας. Τρία αδέλφια ηλικίας 6, 8 και 9 ετών έχασαν τη ζωή τους, όταν έπεσαν σε παγωμένη λιμνούλα στη μικρή πόλη Μπόναμ.Τα δύο μεγαλύτερα αγόρια ανασύρθηκαν από το νερό από διασώστες και έναν γείτονα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά ήταν αργά. Το μικρότερο παιδί εντοπίστηκε μετά από εκτεταμένη έρευνα στη λίμνη. Η Ανεξάρτητη Σχολική Περιφέρεια του Μπόναμ δήλωσε ότι είναι συντετριμμένη από την απώλεια.

Συνολικά τουλάχιστον 44 θάνατοι έχουν αναφερθεί στις Πολιτείες που πλήττονται από ακραίο κρύο.

Η καταιγίδα κάλυψε με χιόνι και πάγο περισσότερα από 2.100 χιλιόμετρα, από το Αρκάνσας έως τη Νέα Αγγλία. Θερμοκρασίες υπό το μηδέν καταγράφηκαν μέχρι τον Νότο, με τη Φλόριντα να αναμένει έως και -4°C. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι νέο κύμα κακοκαιρίας και ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες αναμένονται το σαββατοκύριακο.

Πάνω από 500.000 σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα, κυρίως στο Τενεσί και το Μισισίπι, με ορισμένες περιοχές να μην αποκαθίστανται πριν από μέρες. Αρχές προειδοποίησαν για τον κίνδυνο δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα λόγω χρήσης εστιών για θέρμανση, ενώ αναφέρθηκε τουλάχιστον ένας σχετικός θάνατος.

Καταφύγια φιλοξένησαν εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ κυβερνήτες προειδοποίησαν ότι ακόμη και λίγα λεπτά έκθεσης στο κρύο μπορεί να προκαλέσουν κρυοπαγήματα ή υποθερμία. Θάνατοι καταγράφηκαν σε πολλές πολιτείες, από ατυχήματα με εκχιονιστικά έως δυστυχήματα κατά το έλκηθρο.

Πηγή: skai.gr

