Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια σε μία από τις πιο πολυσύχναστες γέφυρες της πόλης, αυτής του Ασκληπιού.

Τη φωτιά, η οποία το πιθανότερο είναι να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, αντιλήφθηκαν περαστικοί που κάλεσαν την Πυροσβεστική ενώ ήδη είχαν αρχίσει να καίγονται και θάμνοι που φύονται στο σημείο.

Άμεσα, έφθασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής καταφέρνοντας να σβήσουν τις φλόγες καθώς και η αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Σημαντικό βέβαια να υπάρξουν έλεγχοι ασφάλειας ώστε να μην αντιμετωπίσουμε ξανά παρόμοιες ή και χειρότερες καταστάσεις.

Πηγή: trikalanews.gr

