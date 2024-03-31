Πάνω από 900 τροχαίες παραβάσεις βεβαίωσαν αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου.

Συγκεκριμένα, από το πρωί του Σαββάτου έως σήμερα το πρωί, πραγματοποιήθηκαν 2.800 έλεγχοι οχημάτων σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική και βεβαιώθηκαν 974 παραβάσεις.

Από αυτές:

-410 ήταν για υπερβολική ταχύτητα,

-39 για παράνομη στάθμευση οχημάτων σε θέσεις ΑΜΕΑ, σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και λεωφορειόδρομους,

-30 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους,

-17 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ή αντικανονικό προσπέρασμα,

-8 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και

-470 λοιπές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, παράνομη στάθμευση κ.α.)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

