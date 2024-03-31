Σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ ανοικτά του Λασιθίου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 13:38 το μεσημέρι της Κυριακής, στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 70 χιλιόμετρα νοτιο- νοτιοανανατολικά της Ζάκρου Λασιθίου, με εστιακό βάθος 4,7 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 460 χλμ. Νοτιοανατολικά των Αθηνών.
