Παραμένουν στο μπλόκο του Ε-65 οι αγρότες της Καρδίτσας και των Φαρσάλων

Οι αγρότες του νομού Καρδίτσας και των Φαρσάλων, αποφάσισαν να παραμείνουν στο μπλόκο στον κόμβο του αυτοκινητόδρομου Ε-65, το οποίο το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ενισχυθεί και με άλλα τρακτέρ.

Τη Δευτέρα, ημέρα της Συνόδου Κορυφής των υπουργών Γεωργίας της Ε. Ε. για τη νέα ΚΑΠ, θα πραγματοποιήσουν, στις 6.30 το απόγευμα, συλλαλητήριο με τρακτέρ στην πόλη της Καρδίτσας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, στην οποία συμμετείχαν και οι αγρότες από τα Τρίκαλα, έγινε αναφορά και στο ιστορικό, όπως το χαρακτήρισαν, συλλαλητήριο στην Αθήνα, ενώ η συνάντηση των Θεσσαλών αγροτών με τον πρωθυπουργό, προσδιορίζεται, όπως ανέφεραν, για μετά τις 10 Μαρτίου.

Συμβολικός αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων από αγρότες

Νωρίτερα, σε νέο αποκλεισμό στο τελωνείο των Ευζώνων προχώρησαν οι αγρότες. Συγκεκριμένα, από τις 8 το βράδυ και για μισή ώρα οι αγρότες με τέσσερα τρακτέρ και πεζοί απέκλεισαν το ρεύμα εισόδου για τα φορτηγά.

