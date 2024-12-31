Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 61χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι.

Ειδικότερα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο οδηγός τη μοτοσικλέτας που κινείτο στο δρόμο Δελφών-Αράχωβας και ενώ πλησίαζε την Αράχωβα, έχασε τον έλεγχο της μηχανής και βγήκε εκτός δρόμου. Αναβάτης και μοτοσικλέτα έπεσαν στον γκρεμό και ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα.

Διερχόμενος οδηγός την στιγμή του συμβάντος, δεν πίστευε στα μάτια του, όπως είπε, βλέποντας ότι ο αναβάτης κατέληξε στον γκρεμό, σε βάθος 70 μέτρων περίπου.

Ειδοποιήθηκαν οι αρχές και βρέθηκαν στο σημείο αστυνομικοί, πυροσβέστες, διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της 7ης ΕΜΑΚ από την Λαμία για να ανασύρουν τον άτυχο αναβάτη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άμφισσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

