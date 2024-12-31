Νέα καταγγελία, αυτή τη φορά από γυναίκα στην Αλεξανδρούπολη, η οποία προχώρησε κατηγόρησε τον αστυνομικό συζυγό της, με τον οποίο βρίσκονται σε διάσταση, για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με την 38χρονη γυναίκα, ο 50χρονος αστυνομικός που υπηρετεί στην Αλεξανδρούπολη, την εξύβρισε και την απείλησε οτι θα της δημιουργήσει πρόβλημα με προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο.

Η γυναίκα απευθύνθηκε στο αρμόδιο τμήμα αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, καταγγέλοντας τη συμπεριφορά του αστυνομικού. Ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλως (σύμφωνα με πληροφορίες) και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, όπου μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος.

Η υπόθεση θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, αφού ο αστυνομικός κατηγορείται για εξύβριση, ενδοοικογενειακή παράνομη βία και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Προτάθηκε στη γυναίκα η χρήση Panic Button και η μεταφορά της σε δομή φιλοξενίας, αλλά δεν δέχθηκε.

Πηγή: e-evros.gr

