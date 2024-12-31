Την έναρξη υλοποίησης του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης των φυσικών προσώπων, που υπέβαλλαν αίτηση για πιστοποίηση και εγγραφή στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων τη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το πρόγραμμα θα κληθούν να παρακολουθήσουν 1.223 ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις ή οι ενστάσεις εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και 330 ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο που υπέβαλαν αίτηση για να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ https://ekatartisi.elgo.gr και θα έχει διάρκεια έντεκα (11) εβδομάδες.

Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού θα γίνεται σταδιακά, ανά θεματικό πεδίο, σε εβδομαδιαία βάση. Η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα και θα διαρκεί έως την Κυριακή. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό της τρέχουσας και των προηγούμενων εβδομάδων.

Την επόμενη Δευτέρα της εβδομάδας ανάρτησης κάθε θεματικού πεδίου, οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν και θα υποβάλλουν τα τεστ αξιολόγησης. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τις απογευματινές ώρες (6-8 μμ) και θα έχουν διάρκεια μιας (1) ώρας.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ «η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Επιτυχημένη θεωρείται η διαδικασία όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει ανά θεματικό πεδίο βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 70%. Σε περίπτωση που η βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων θεματικών πεδίων δεν ξεπερνά το 70%, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης μία μόνο φορά. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα διεξαχθούν μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου».

Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ανάρτησης κάθε θεματικού πεδίου θα αναρτάται και θα υποβάλλεται υποχρεωτικά από τους εκπαιδευόμενους το έντυπο «Αξιολόγηση προγράμματος επιμόρφωσης ανά θεματικό πεδίο».

