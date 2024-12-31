Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποδοχή της νέας χρονιάς και ήδη οι… φουφούδες καίνε στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Ο καιρός είναι ευνοϊκός και έτσι πλήθος κόσμου έχει ήδη “λάβει” θέση για να ανάψει το κέφι, λίγο πριν την υποδοχή του 2025.
Μουσική, χορός, ψητά κρεατικά και άφθονο κρασί περιλαμβάνονται στο… εορταστικό menu στη Βασιλέως Ηρακλείου.
Δείτε βίντεο:
