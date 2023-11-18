Τραγωδία στη Λέρο: Νεκρός 68χρονος σε τροχαίο

Τραγικό θάνατο βρήκε 68χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λέρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο άτυχος 68χρονος οδηγώντας ι.χ. επιβατικό αυτοκίνητο, κινούνταν επί της επαρχιακής οδού Ξηροκάμπου – Παρθενίου. Περίπου στις 11 παρά είκοσι χθες βράδυ και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 68χρονου οδηγού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Λέρου όπου και υπέκυψε στα τραύματα του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου.

Πηγή: rodiaki.gr



