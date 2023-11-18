Πάνω από 40 πτώσεις δέντρων από τους θυελλώδεις ανέμους καταγράφηκαν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο αέρας σήκωσε στέγαστρο βενζινάδικου.

Συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου (18/11) από τους θυελλώδεις ανέμους σημειώθηκαν περίπου 40 πτώσεις δέντρων σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης στο δρόμο αλλά και σταθμευμένα οχήματα.

Ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι που πλήττουν την Θεσσαλονίκη καταφέραν να λυγίσουν στέγη πρατηρίου υγρών καυσίμων που βρίσκεται στην οδό Λαγκαδά, στο ύψος της Ευκαρπίας και την ξεκόλλησε.

Πηγή: GRTimes.gr





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.