Νέες αποκαλύψεις «έρχονται στο φως» για τo Λούνα Παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος, όταν εκτινάχθηκε από περιστρεφόμενο κάθισμα. Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, και πέρυσι το Λούνα Παρκ είχε πάρει αδεία λειτουργίας από τον Δήμο στις 22 Αυγούστου.

Στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων αρχών έχουν τεθεί οι παραλείψεις και τα λάθη που οδήγησαν στον θάνατο του 19χρονου, την ώρα που σύγχυση αρμοδιοτήτων και αλληλομεταθέσεις ευθυνών συνθέτουν το πλαίσιο της πρωτοφανούς τραγωδίας.

Φέτος στις 7 Ιουλίου σε έλεγχο από την ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε ότι το Λούνα Παρκ δεν είχε άδεια και δύο μέρες μετά, στις 9 Ιουλίου, η αστυνομία ενημέρωσε σχετικά τον Δήμο, ζητώντας τη λήψη μέτρων.

Στο διάστημα που ακολούθησε δεν επιβλήθηκε κάποιο πρόστιμο ή σφράγιση του χώρου καθώς ο Δήμος τυπικά είχε 60 μέρες περιθώριο για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργες.

Χθες, όταν ολοκληρώθηκε και επεβλήθη η δικογραφία προσκομίστηκαν από την υπεράσπιση του ιδιοκτήτη του Λούνα παρκ πέντε υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από μηχανολόγο -μηχανικό, με ημερομηνία Μαΐου, οι οποίες βεβαιώνουν ότι τα μηχανήματα ήταν σε καλή κατάσταση.

Πέρυσι το Λούνα Παρκ ζήτησε άδεια προσωρινής λειτουργίας την 1η Ιουνίου, η οποία και δόθηκε εν τέλει από τον Δήμο στις 22 Αυγούστου.

Στο μεταξύ ο έλεγχος που όφειλε να κάνει η εταιρεία που πιστοποιεί την αρτιότητα των μηχανημάτων είχε γίνει στις 4/8 του 2023.

Η Κοζάνη το είχε κρίνει ως ακατάλληλο

Όλα αυτά την ώρα που ο Δήμος της Κοζάνης είχε απορρίψει δύο φορές αιτήσεις του ιδιοκτήτη σε διαγωνισμό γιατί δεν υπήρχε πιστοποίηση καταλληλότητάς στα παιχνίδια.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούλιο, ο 58χρονος ιδιοκτήτης του λούνα παρκ είχε αποκλειστεί από πλειοδοσία δημοτικού πανηγυριού στην Κοζάνη καθώς δεν είχε καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφά.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο δήμος «δεν κατατέθηκαν Πιστοποιητικά Καταλληλότητας για κανένα ψυχαγωγικό μέσο που δηλώνει ότι θα εγκαταστήσει».

«Από τα 7 παιχνίδια που δήλωνε ο συγκεκριμένος τα 4 είχαν λήξει τα δελτία ελέγχου και δεν είχαν επικαιροποιηθεί και για τα επόμενα τρία δεν υπήρχε κανένα έγγραφο πιστοποίησης», περιγράφει χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κωνσταντίνος Κουρού.

Ενώ λοιπόν το συγκεκριμένο λούνα παρκ κρίνεται ακατάλληλο για το πανηγύρι του δήμου Κοζάνης, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά στο δήμο Κασσάνδρας.

Μέχρι που ένα παιδί σκοτώνεται και επιτέλους η επιχείρηση σφραγίζεται.

Σύγχυση

Ο δικηγόρος της οικογένειας του 19χρονου, καταγγέλλει ότι οι υπεύθυνοι του λούνα παρκ γνώριζαν πως τα καθίσματα ήταν προβληματικά.

«Δεν είχε άλλα καθίσματα γιατί ήταν σπασμένα. Και ο χειριστής άλλαζε τη θέση των επιβατών για να βρει μια σταθερή θέση. Ήταν σε γνώση τους. Δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό. Αυτοί οι άνθρωποι ξέραν ότι στα χέρια τους είχαν μια ωρολογιακή βόμβα», τονίζει ο κος Νικόλας Πετρίδης.

Κάτοικοι στο Πευκοχώρι, καταγγέλλουν ότι υπήρχαν προβλήματα με παιχνίδια και στο δεύτερο λούνα παρκ που διατηρούσε ο 58χρονος σε κοντινή απόσταση.

Η δήμαρχος Κασσάνδρας πάντως υποστηρίζει ότι δε γνώριζε, γιατί το λούνα παρκ δεν είχε κάνει γνωστοποίηση λειτουργίας στην ειδική πλατφόρμα NOTIFY BUSINESS.

Η ίδια δηλώνει αναρμόδια και για την καταλληλότητα ή μη των μηχανημάτων του λούνα παρκ.

«Δεν είχε κάνει γνωστοποίηση το συγκεκριμένο λούνα παρκ φέτος στο σύστημα. Τα μηχανήματα δεν αδειοδοτούνται από τον δήμο, ούτε ο δήμος είναι ο υπεύθυνος για την πιστοποίηση και τον έλεγχό τους» είπε η Δήμαρχος Αναστασία Χαλκιά εξηγώντας πως ο επιχειρηματίας οφείλει να έχει στα χέρια του όλες τις αδειοδοτήσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και να τις προσκομίσει όταν του ζητηθεί ο έλεγχος από την αστυνομία ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Έλεγχο στο συγκεκριμένο λούνα παρκ όμως δεν είχε κάνει ούτε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Ο δικηγόρος των δύο συλληφθέντων παρόλα αυτά υποστηρίζει ότι στην επιχείρηση γίνονταν συχνά έλεγχοι, αν και παραδέχεται ότι υπήρχε ασάφεια σχετικά με τον φετινό φάκελο.

«O άνθρωπος έχει την επιχείρησή του εκεί 20 χρόνια. Δηλαδή έχει άδεια από το δήμο, έχει χίλια δυο. Τα μηχανήματα ελέγχονται περιοδικότατα για πάρα πολλά χρόνια. Τα παλιά αντικαθίστανται με καινούργια. Και δηλαδή δεν μπορεί να δουλέψει μια επιχείρηση χωρίς να έχει πιστοποίηση και τέτοια. Έχει γίνει έλεγχος πριν αρχίσει η λειτουργία στην φετινή σεζόν» είπε ο Ευρυσθένης Κοσκινάς με την Δήμαρχος Κασσάνδρας να διαψεύδει κάθετα, τονίζοντας η επιχείρηση πήρε τελευταία φορά άδεια στις 22/8 του 2023 και είναι έγκριση προσωρινής λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών λούνα παρκ.

Το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε να χαθεί πρώτα μία ζωή για να βάλει ο δήμος λουκέτο σε μια επιχείρηση που λειτουργούσε χωρίς άδεια;

Η ίδια η δήμαρχος υποστηρίζει ότι επειδή η επιχείρηση δεν είχε γνωστοποίηση δεν είχε δικαίωμα να κλείσει το λούνα παρκ, παρά μόνο στην περίπτωση ενός τραγικού γεγονότος.

Το ποινικό παρελθόν του χειριστή και η μαρτυρία συναδέλφου του

Εν τω μεταξύ, ποινικό παρελθόν είχε ο 21χρονος χείριστης του μηχανήματος που βρήκε τραγικό θάνατο ο 19χρονος.

Είχε κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία και για πολλές κλοπές, ενώ είχε προσαχθεί αρκετές φορές στο πλαίσιο ελέγχων της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά.

Εργαζόμενος του Λούνα πάρκ στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής υποστηρίζει ότι ο συνάδελφος του που ήταν υπεύθυνος για το μοιραίο παιχνίδι, έκανε λάθος χειρισμό.

«Δεν έπρεπε να το βάλει τέρμα, με τέτοια ταχύτητα και να γίνει η ζημιά» είπε περιγράφοντας πως ο 21χρονος χειριστής παρά το γεγονός πως ήταν υπεύθυνος για ανθρώπινες ζωές, λειτουργούσε επιπόλαια.

«Το θεωρούσε πλάκα. Σηκωνόταν και όρθιος μέσα στα μηχανήματα και έτρωγε παρατηρήσεις», είπε.

Αναπαράσταση

Αναπαράσταση της λειτουργίας του μοιραίου παιχνιδιού, προτού να διακοπεί η παροχή ρεύματος, έκαναν πραγματογνώμονες στο πάρκο ψυχαγωγίας όπου έχασε τη ζωή του ο νέος από τη Βέροια.

Υπό την επίβλεψη του πραγματογνώμονα της Αστυνομίας, κλιμάκιο μηχανικών, έβαλε σε λειτουργία το μοιραίο παιχνίδι του λούνα παρκ, που προκάλεσε το θανάσιμο τραυματισμό του 19χρονου Γιάννη.

Τα καθίσματα ήταν φορτωμένα με σακιά που περιέχουν άμμο ώστε ο έλεγχος να γίνει με βάρος πάνω στις κατασκευές και να προσομοιάσει σε μια κανονική λειτουργία με επιβαίνοντες.

Ο χειριστής αύξησε απότομα την ταχύτητα περιστροφής, θέλοντας να δημιουργήσει συνθήκες όμοιες με της στιγμής του δυστυχήματος.



Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να παραδοθεί στον εισαγγελέα Πολυγύρου το πόρισμα του πραγματογνώμονα και της αστυνομίας για τα αίτια που προκάλεσε το ασύλληπτο δυστύχημα.

