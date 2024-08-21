Ωρωπός: Νέο ατύχημα σε λούνα παρκ - Τραυματίστηκε 6χρονο παιδί σε τραμπολίνο

Ένα νέο περιστατικό τραυματισμού σε λούνα παρκ σημειώθηκε, αυτή τη φορά στον Δήμο Ωρωπού, όπου ένα εξάχρονο αγόρι, βρέθηκε στο κενό την ώρα που έκανε τραμπολίνο.

Το συμβάν έγινε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε λούνα παρκ του Ωρωπού, με την αστυνομία να σφραγίζει μέρος της εγκατάστασης και να προχωρά σε μία σύλληψη.

Ο πατέρας του παιδιού έκανε μήνυση κατά των υπευθύνων, περιγράφοντας στο STAR τις δραματικές στιγμές που έζησε. Σύμφωνα με όσα είπε, το πρόβλημα ήταν ότι το περιμετρικό δίχτυ δεν ήταν κατάλληλο ώστε να συγκρατήσει το παιδί.

Όπως διευκρινίζεται στο ρεπορτάζ, το συγκεκριμένο λούνα παρκ διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες, ωστόσο πολλές φορές έχουν εκφραστεί παράπονα για τις υποδομές και τις συνθήκες

