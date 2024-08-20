Σε λούνα παρκ, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, διασκέδαζε με την οικογένεια του 19χρονος, όταν το παιχνίδι στο οποίο βρισκόταν έσπασε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός από τη Βέροια, ο οποίος παραθέριζε στη Χαλκιδική με την οικογένειά του, επισκέφτηκε το βράδυ της Δευτέρας το λούνα παρκ για να διασκεδάσει και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, όταν έσπασε το παιχνίδι περιστρεφόμενες καρέκλες, στο οποίο βρισκόταν.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 19χρόνο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου διαπίστωσαν οι γιατροί ότι ήταν ήδη αργά και ο 19χρονος είχε καταλήξει.

Ο 58χρονος ιδιοκτήτης του λούνα παρκ συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα από το ΑΤ Κασσανδρείας και θα πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.