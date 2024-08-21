Κρήτη: "Άδειαζε" δωμάτια ξενοδοχείων - Έκλεψε μέχρι χρηματοκιβώτιο

Ένας αλλοδαπός συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι είχε αφαιρέσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 20.000 ευρώ από δωμάτια ξενοδοχείων.

Η ανάλυση του τρόπου δράσης και η έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση τεσσάρων υποθέσεων κλοπών στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου και στη σύλληψη ενός αλλοδαπού. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, από την προανάκριση και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας, το χρονικό διάστημα από 12 έως 19 Αυγούστου είχε αφαιρέσει από δωμάτια ξενοδοχείων συνολικά το χρηματικό ποσό των 3.080 ευρώ, κοσμήματα αξίας 17.100 ευρώ και ένα χρηματοκιβώτιο.

Από αστυνομικούς της Ασφάλειας, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε χώρο όπου διαμένει ο αλλοδαπός κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.200 ευρώ, είδη ρουχισμού και διαρρηκτικά εργαλεία.



Η προανάκριση του "ελαφροχέρη" διενεργείται από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.