Το πανελλήνιο έχει συγκλονίσει ο τραγικός θάνατος του 19χρονου από τη Βέροια σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου παραθέριζε με την οικογένειά του.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας και του αδερφού του όταν το παιχνίδι στο οποίο είχε ανέβει έσπασε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο Κασσάνδρας που μίλησε στον ΣΚΑΪ, το λούνα παρκ ήταν σε ιδιωτικό χώρο και φέτος λειτουργούσε για έναν μήνα, ωστόσο δεν είχε κάνει γνωστοποίηση λειτουργίας του.

Όπως είπε η κ. Αναστασία Χαλκιά ο δήμος ήταν ήδη - πριν την τραγωδία - στη διαδικασία για την υποβολή κυρώσεων, κατά βάση χρηματικών προστίμων και έγγραφων εξηγήσεων, όπως ορίζει ο νόμος.

«Άδεια έπρεπε να είχαν τα μηχανήματα, όμως δεν γνωρίζω αν είχαν ή όχι. Αυτό δεν το κάνει ο δήμος, όπως λέει η ΚΥΑ το υπουργείο Ανάπτυξης» δήλωσε.

«Το θέμα είναι ότι έρχονται και στήνουν μηχανήματα… γιατί δεν ήταν αδειοδοτημένα;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τα άλλα δύο λουνα παρκ στην περιοχή είπε ότι έχουν κάνει τη γνωστοποίηση.

Ο 58χρονος ιδιοκτήτης του λούνα παρκ συνελήφθη από τους αστυνομικούς, ενώ διεξάγεται προκαταρκτική έρευνα από το ΑΤ Κασσανδρείας και θα πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

