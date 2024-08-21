Νέα εστία φωτιάς εντόπισαν οι πυροσβεστικές αρχές λίγο μετά τις 7.30 μ.μ., σε σημείο μετά τη δασική περιοχή Κυμισάλα στη Ρόδο - γεγονός που κινητοποίησε εκ νέου τις δασοπυροσβεστικές δυνάμεις και τις εθελοντικές ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή.

Η νέα εστία, που ευτυχώς αντιμετωπίστηκε εγκαίρως, εκδηλώθηκε πίσω από το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεσημεριανή πυρκαγιά, αλλά έχει προκαλέσει συναγερμό στις πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις του νησιού, που διερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρησμό, με δεδομένο μάλιστα, ότι το δάσος της Κυμισάλας είναι από τα πιο σημαντικά και πιο παλιά στον χώρο της Μεσογείου.

Ο φόβος όλων είναι οι καιρικές συνθήκες και η ένταση των ανέμων που θα επικρατήσουν το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, για αυτό και στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές ομάδες και εθελοντές.

Σημειώνεται ότι η φωτιά που αντιμετωπίστηκε κυρίως με ρίψεις νερού από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα στο πρώτο της στάδιο, βρίσκεται ανάμεσα σε δύσβατα σημεία δασικών περιοχών των Σιαννών και της Μονολίθου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.